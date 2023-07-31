Экономист объяснил, как сделать курс рубля предсказуемым Фото: Shutterstock

У Центробанка и Министерства финансов России есть все необходимые инструменты для регулирования курса рубля и его стабилизации. Такое заявление сделал экономист Константин Ордов в беседе с РИАМО.

Он также отметил, что финансовые власти страны всегда следят за ситуацией и почти ежеквартально меняют планы исходя из сложившейся ситуации.

Экономист Андрей Лобода считает, что на курс рубля в августе будут влиять несколько ключевых факторов. Одним из них будет мировая цена на нефть, который может измениться после ежемесячного доклада ОПЕК. Эти слова специалиста опубликовали на портале телеканала «360».

Также ранее президент России Владимир Путин заявил, что на данный момент в стране умеренная инфляция, но есть признаку ускорения роста цен. Глава государства отметил, что в данный момент важно сохранить стабильность российской экономики. Эти слова президента опубликовали на сайте телеканала ОТР.