Врач рассказал, как легче переносить сильную жару Фото: Андрей АБРАМОВ

В некоторых регионах России летом бывает аномально сильная жара, которую не все переносят легко. Чтобы знойное лето проходило комфортнее, стоит принимать прохладный душ. Об этом рассказал врач-педиатр Дмитрий Ким в беседе с изданием «Подмосковье сегодня».

— Во-первых, из-за жары повышается температура тела и кровяное давление. Во-вторых, обостряются аллергические реакции и головные боли. Людям нужно постараться не находиться под прямыми солнечными лучами, носить головные уборы и не надевать темную одежду, — добавил Ким.

Врач также посоветовал отказаться от алкоголя и не употреблять напитки со льдом, поскольку из-за резкого эффекта охлаждения могут появиться головные боли. Отлично помочь в жару могут и кондиционеры, но стоит обратить внимание на то, обновляет ли он воздух внутри помещения.

Если же кондиционер не делает этого, стоит чаще открывать окна для проветривания. Помимо этого летом стоит чаще делать в квартире влажную уборку.

Ранее KP.RU рассказывал, что на юге России столбики термометров в тени поднимались до +39 градусов по Цельсию. При этом даже несмотря на надвигающиеся дожди, такая температура будет держаться на Кубани даже после осадков.