В Петербурге мужчину задержали за поджог дверей военкомата

В Санкт-Петербурге задержали мужчину, который пытался поджечь двери военкомата. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Полиция задержала мужчину, который пытался поджечь двери военкомата в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба администрации Центрального района города.

«В 19:15 по адресу: Чайковского ул., д. 55, неизвестный мужчина совершил поджог входных дверей военного комиссариата и попытался протаранить арочные ворота на легковом автомобиле», - сказано в сообщении в Telegram-канале администрации.

Сообщается, что дверь горела на площади одного квадратного метра, огонь причинил незначительный ущерб. На месте происшествия работают соответствующие службы.

Личность задержанного устанавливается, уточнили в пресс-службе.

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Ранее в Феодосии задержали 51-летнюю женщину, которая пыталась поджечь военкомат. Посреди дня она бросила коктейль Молотова в здание, попытавшись скрыться. Женщина пояснила полицейским, что такое «задание» ей дали люди, представившиеся сотрудниками правоохранительных органов.

Тем временем в Казани 62-летняя врач частной клиники попыталась поджечь военкомат. Женщина выполняла указания лже-следователя, который связался с ней по телефону. Перед тем, как попытаться поджечь военкомат, она взяла кредит.