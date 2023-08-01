ВОЗ отметила успехи России в борьбе с курением. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В России сокращается потребление табачной продукции. Успехи РФ в борьбе с курением за последнее десятилетие отметила Всемирная организация здравоохранения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу европейского бюро ВОЗ.

«За последнее десятилетие Российская Федерация добилась значительного прогресса в сокращении потребления табака», - сообщили в ВОЗ.

В пресс-службе озвучили статистику, согласно которой потребление табачных изделий в России сократилось с 39,4% в 2009 году до 30,9% в 2016 году, в том числе среди подростков 13-15 лет - с 27,3% в 2004 году до 12,1% в 2021 году.

В ВОЗ назвали применяемые Россией в борьбе против табака меры «решительными и всеобъемлющими», отметив политику стопроцентной свободы от курения в общественных местах, повышение налогов на табачные изделия, запрет продажи их несовершеннолетним и запрет рекламы продажи табачной продукции.

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