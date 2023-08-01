Минобороны: ВСУ попытались атаковать корабли Черноморского флота беспилотниками Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В ночь на первое августа Вооруженные силы Украины предприняли безуспешную попытку атаки кораблей Черноморского флота при помощи безэкипажных катеров. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства обороны Российской Федерации.

— Сегодня ночью вооруженными силами Украины осуществлена безуспешная попытка атаковать тремя морскими безэкипажными катерами патрульных кораблей «Сергей Котов» и «Василий Быков» Черноморского флота, выполняющих задачи по контролю судоходства в юго-западной части Черного моря, в 340 км юго-западнее Севастополя, — говорится в сообщении ведомства.

Все три безэкипажных катера ВСУ были уничтожены из штатного вооружения российских кораблей, а теперь они продолжают выполнять поставленные задачи.

Ранее стало известно, что российским подразделениям удалось пресечь попытки атаки ВСУ на Крым при помощи беспилотников. Дроны удалось уничтожить в акватории Черного моря и мыса Тарханкут.