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НовостиПолитика1 августа 2023 5:06

Минобороны: ВСУ попытались атаковать корабли Черноморского флота беспилотниками

Атаки были успешно отражены
Роман ПОЛОСИКОВ
Минобороны: ВСУ попытались атаковать корабли Черноморского флота беспилотниками

Минобороны: ВСУ попытались атаковать корабли Черноморского флота беспилотниками

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В ночь на первое августа Вооруженные силы Украины предприняли безуспешную попытку атаки кораблей Черноморского флота при помощи безэкипажных катеров. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства обороны Российской Федерации.

— Сегодня ночью вооруженными силами Украины осуществлена безуспешная попытка атаковать тремя морскими безэкипажными катерами патрульных кораблей «Сергей Котов» и «Василий Быков» Черноморского флота, выполняющих задачи по контролю судоходства в юго-западной части Черного моря, в 340 км юго-западнее Севастополя, — говорится в сообщении ведомства.

Все три безэкипажных катера ВСУ были уничтожены из штатного вооружения российских кораблей, а теперь они продолжают выполнять поставленные задачи.

Ранее стало известно, что российским подразделениям удалось пресечь попытки атаки ВСУ на Крым при помощи беспилотников. Дроны удалось уничтожить в акватории Черного моря и мыса Тарханкут.