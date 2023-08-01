Оnet.pl: крупный производитель тротила для НАТО складирует отходы под Варшавой Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Неподалеку от Варшавы были обнаружены незаконно складируемые отходы. Большая часть из них принадлежит крупнейшему производителю тротила для НАТО. Об этом рассказали на портале onet.pl.

— Две тысячи тонн легковоспламеняющихся токсичных соединений незаконно складируется в деревне Новы-Пражмув недалеко от столицы Польши. Большая часть из них поступает от крупнейшего производителя тротила в НАТО, завода Nitro-Chem, — говорится в публикации.

Деревня Новы-Пражмув расположена в лесах недалеко от Варшавы, а живут там в основном люди, которые хотят отдохнуть от шума большого города. При этом беспокойство местных жителей усилилось после того, как на дорогу пролилась жидкость из одного контейнера, которая буквально расплавился асфальт.

Помимо этого, жители отмечают, что водители грузовиков с этими контейнерами знают, что перевозят опасные вещества, поэтому ездят в масках. Иногда в районе складирования отходов образуется очередь из грузовиков с контейнерами. Местные власти никак не реагируют на происходящее.

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