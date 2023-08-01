Экспорт Турции из России снизился до показателей досанкционного периода Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Экспорт в Турцию из России в июне этого года снизился в сравнении с таким же периодом прошлого года на 43%, что стало минимальным месячным показателем с досанкционного 2021 года. Об это пишет РБК.

По данным статистического агентства TurkStat, закупки товаров из России в Турцию в июне 2023 года составили 2,91 млрд долларов. По объему поставок РФ занимала первое место, однако в июне это место занял Китай. Тем не менее Россия остается лидером по данным за полугодие.

Аналитики объясняют такие изменения падением цен на энергетические ресурсы. По словам эксперта ЦМАКП Андрея Гнидченко, в июне этого года по отношению к июню прошлого года стоимость марки Brent снизилась на 40%, а примерно на столько же сократился и турецкий импорт.

Напомним, на 40,6% вырос товарооборот между Россией и КНР за первое полугодие этого года. Только за июнь данный показатель составил 20,8 млрд долларов.