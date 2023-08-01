В Госдуме предложили принудительно лицензировать кино из недружественных стран Фото: "КП" Архив

Вице-спикер Госдумы РФ Владислав Даванков предложил премьер-министру Михаилу Мишустину провести эксперимент, принудительно лицензируя фильмы из недружественных стран. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на копию документа.

Целью такого парламентарий назвал предоставление возможности гражданам посмотреть в кинотеатрах фильмы «Барби» и «Оппенгеймер».

Даванков указал на то, что в прошлом году кассовые сборы в кинотеатрах страны упали по сравнению с 2019 годом на 57,2%, а число проданных билетов при этом снизилось на 62%.

Парламентарий заявил, что после введения санкционных ограничений россияне могли посмотреть в кинотеатрах фильмы из недружественных стран через схему «предсеансового обслуживания», то есть «серый» показ, официально не представленный дистрибьюторами. В конце июля этого года кинокомпании-мейджоры вычислили продавцов и схему поставок пиратских копий для российских кинотеатров.

«Теперь премьеры фильмов выйдут уже не в кинотеатральном формате из-за отсутствия копий, а в онлайн-версии, которая будет выложена на цифровых платформах», - отметил он.

Как писал сайт KP.RU, стало известно, что фильм «Барби» попадет на российские экраны после того, как ее переозвучат наши актеры.