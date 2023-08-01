«Думали, это сотрудник»: педофил надругался над девочками в детском лагере в Анапе Фото: Александр ГЛУЗ

Житель Воронежской области пробрался в детский лагерь в Анапе и надругался над малолетними девочками. Об этом рассказали «КП-Кубань» источники в правоохранительных органах.

— Сначала он начал с нами разговаривать, мы даже подумали, что это сотрудник лагеря, а потом этот дядя начал к нам приставать, — рассказала одна из девочек.

После того, как девочки начали кричать, сбежались вожатые, но педофилу удалось сбежать. Сотрудникам правопорядка пришлось на протяжении трех дней искать мужчину, а сейчас он дает показания следователям.

Родители пострадавших уже приехали в Анапу, но девочек из лагеря они на данный момент не забрали. Следователи допрашивают сотрудников лагеря и общаются с потерпевшими. На задержанного возбуждено уголовное дело по факту преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

Ранее в Пермском крае педофил заманил шестилетнюю девочку в заброшенный дом, но его заметили прохожие и сразу вызвали полицию. Силовики задержали мужчину, а позже оказалось, что он — дедушка этой девочки.