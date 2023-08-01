СК предъявил обвинения мужчине в похищении, изнасиловании и убийстве в Челябинске Фото: Олег ЗОЛОТО

Следствие вынесло обвинение мужчине, похитившему девушку в 2009 году в Челябинской области. Об этом во вторник, 1 августа, заявил Следственный комитет (СК) РФ.

«В Челябинской области следственными органами СК России мужчине предъявлено обвинение в похищении человека, убийстве и изнасиловании, а его матери - в похищении человека», - заявило ведомство, отметив, что в суд было направлено ходатайство о заключении мужчины под стражу.

Смолинский маньяк Владимир Ческидов на протяжении 14 лет держал и насиловал женщину в плену. Как сообщалось, он познакомился с 19-летней Катей в 2009 году, а позже заточил ее у себя дома. Девушка смогла сбежать только в конце июля 2023 года, когда маньяка увезли в психиатрическую больницу. Она отыскала сестру и рассказала обо всем правоохранительным органам.

Кроме того, отмечали и странности в поведении его матери, которая любила что-нибудь выдумать и приврать. Сообщается, что СК просит суд отправить в СИЗО маньяка и его мать.