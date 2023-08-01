Аксенов: Крым готов к жизни без поступлений воды из реки Днепр Фото: "КП" Архив

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что для крымчан нет никаких рисков из-за отсутствия воды из Северо-Крымского канала Днепра. Питьевая вода и бытовое водоснабжение в норме, однако есть опасность того, что может пострадать сельское хозяйство региона. Об этом Аксенов сообщил во время общения с журналистами 1 августа 2023 года.

«Что касается Северо-Крымского канала – мы жили без воды из него, подача воды после начала спецоперации по нему стала дополнительной возможностью. Мы понимаем, что пострадает сельское хозяйство – это объективно, по орошению будут проблемы. По питьевой воде и бытовому водоснабжению Крыма никаких рисков нет, у нас наполнение водохранилищ на сегодня приличное», - говорит глава Крыма.

Аксенов добавил, что дополнительным источником воды являются артезианские источники, через которые снабжается Симферополь. Из них поступает порядка 112 тысяч кубометров воды ежесуточно.

Напомним, что после воссоединения Крыма с Россией, Украина полностью перекрыла подачу воды по Северо-Крымскому каналу. После начала спецоперации, российские войска обеспечили возобновление работы канала, однако затем случился подрыв Киевом Каховской ГЭС, что полностью осушило водохранилище.

Ранее KP.RU сообщил, что 13 сентября 2023 года пройдёт слушание по делу о водной блокаде Крыма киевскими властями.