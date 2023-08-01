Психолог рассказала, сколько времени ежедневно нужно проводить отцу с ребенком

Психологи советуют родителям поддерживать ребенка и уделять внимание его интересам Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сколько времени нужно проводить отцу с ребенком, чтобы малыш был счастлив, рассказала изданию «Абзац» психолог и эксперт по коммуникациям Татьяна Василькова. По ее словам, детям может быть достаточно и 15-ти минут в день, главное, чтобы все это время папа был активно вовлечен в общение.

«Ребенку достаточно и 15 минут в день качественного общения, когда папа растворяется в его интересах. А вот если папа проводит время с ребенком подавляя его и указывая на ошибки, малышу больно, даже если они вместе 24 часа в сутки», – отметила Василькова.

Она добавила, что ребенку очень важно понимать, что папа поддерживает его. Также не лишним будет напоминать малышу о том, что отец им доволен и любит его.

Психолог дала совет и тем папам, которым из-за рабочего графика приходится подолгу отсутствовать дома. Василькова отмечает, что важно быть на связи с ребенком, звонить или писать своему чаду.