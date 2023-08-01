Российские войска улучшили позиции на Купянском направлении Фото: Александр КОЦ

Российские подразделения на Купянском направлении продолжили вести наступление и занимать более выгодные позиции. Также им удалось пресечь две атаки украинских десантников. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства обороны Российской Федерации.

— На Купянском направлении штурмовые отряды "Западной" группировки войск продолжали вести наступление и занимать более выгодные позиции в районе населенного пункта Куземовка Луганской народной республики, — заявили в оборонном ведомстве.

Потери противника на этом направлении за сутки составили до 120 человек. Помимо этого Вооруженные силы России уничтожили склад боеприпасов ВСУ в Донецкой Народной Республике.