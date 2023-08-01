Несправедливо обвинённого британца заставляют оплатить 17 лет содержания в тюрьме Фото: GLOBAL LOOK PRESS

57-летний Эндрю Малкинсон недавно вышел из тюрьмы в Великобритании, в которой он отсидел 17 лет по обвинению в преступлении, совершённом другим человеком. Бывший заключённый был признан несправедливо осуждённым, однако теперь от него требуют компенсировать расходы, потраченные на его содержание за решёткой. Об этом сообщает Daily Mail.

Малкинсон смог выиграть судебное разбирательство, доказав непричастность к изнасилованию, в котором его обвинили ещё в 2003 году. Он требует от британских властей до миллиона фунтов стерлингов компенсации (почти 118 млн рублей), однако его адвокат, Эдвард Хенри, предупреждает о возможных последствиях.

По словам Хенри, Малкинсону в ближайшее время могут предъявить требование о компенсации затрат на его содержание в тюрьме, включая питание и проживание. Сумма пока не называется, но адвокат заявляет о весьма внушительных цифрах.

Ранее KP.RU сообщил, что ещё в 2021 году в США выпустили на свободу мужчину, несправедливо отсидевшего 23 года из-за клеветы заинтересованных свидетелей.