Выдача российских паспортов в 2023 году выросла на 46% впервые за семь лет Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С начала 2023 года в России рекордно выросло количество выданных внутренних паспортов, на 46%, по сравнению с первым полугодием 2022 года. Если в прошлом году российский паспорт получили 3,45 млн человек, то в текущем - 5,03 млн. Соответствующие данные опубликованы на официальном сайте МВД России

Согласно опубликованным сведениям о миграционной ситуации в Российской Федерации, внутренний паспорт получили с начала года 5 038 400 человек. Прирост наблюдается и в выдаче заграничных паспортов, однако, не такой значительный - 2 819 860 против 2 472 623 в 2022 году.

В то же время наблюдается снижение числа лиц, получивших гражданство России в 2023 году. Пока что таковых 204 тыс. человек, тогда как за первое полугодие 2022 года гражданство получили 287,5 тыс. иностранцев.

Ранее KP.RU сообщил, что 55 маломобильных жителей Малокаховки, в Херсонской области, получили паспорта граждан Российской Федерации.