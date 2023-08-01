На Украине суд конфисковал имущество сенатора от Запорожья Дмитрия Вороны Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Украине высший антикоррупционный суд конфисковал имущество члена Совета Федерации от Запорожья Дмитрия Вороны. Об этом сообщили в украинском министерстве юстиции.

Суд принял решение о взыскании в доход государства активов, принадлежащих Вороне, и активы, которыми он имеет право распоряжаться, сообщается на сайте ведомства.

По данным минюста, конфискованы четыре квартиры, десять участков земли и три автомобиля, которые якобы принадлежат сенатору из России. При этом, суд не стал изымать принадлежащее, по данным украинских властей, супруге Дмитрия Вороны имущество. Министерство в скором времени намерено оспорить данное решение.

Кроме того, во Львове Галицкий районный суд оштрафовал молодого человека за прослушивание песен российского эстрадного певца Григория Лепса в центре города.