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НовостиПолитика1 августа 2023 13:58

На Украине суд конфисковал имущество сенатора от Запорожья Дмитрия Вороны

При этом, суд не стал изымать якобы принадлежащее жене сенатора имущество
Юлия ВАСИЛЬЕВА
На Украине суд конфисковал имущество сенатора от Запорожья Дмитрия Вороны

На Украине суд конфисковал имущество сенатора от Запорожья Дмитрия Вороны

Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Украине высший антикоррупционный суд конфисковал имущество члена Совета Федерации от Запорожья Дмитрия Вороны. Об этом сообщили в украинском министерстве юстиции.

Суд принял решение о взыскании в доход государства активов, принадлежащих Вороне, и активы, которыми он имеет право распоряжаться, сообщается на сайте ведомства.

По данным минюста, конфискованы четыре квартиры, десять участков земли и три автомобиля, которые якобы принадлежат сенатору из России. При этом, суд не стал изымать принадлежащее, по данным украинских властей, супруге Дмитрия Вороны имущество. Министерство в скором времени намерено оспорить данное решение.

Кроме того, во Львове Галицкий районный суд оштрафовал молодого человека за прослушивание песен российского эстрадного певца Григория Лепса в центре города.