ВСУ обстреляли автобус с пассажирами кассетными боеприпасами в ДНР Фото: REUTERS

В Донецкой Народной Республике под обстрел попал пассажирский автобус. Он передвигался из Макеевки в Ясиноватую. Транспортное средство получило повреждения из-за обстрела кассетными боеприпасами, сообщил глава администрации Макеевки Владислав Ключаров.

По информации Ключарова, в результате случившегося никто не пострадал. На данный момент движение по данному маршруту остановлено.

"Автобус № 34, следовавший по маршруту Макеевка - Ясиноватая попал под обстрел. Автобус получил повреждения кассетными боеприпасами. На данный момент движение по данному маршруту остановлено", - написал мэр.

Также за минувшие сутки Вооруженные силы Украины выпустили около 80 снарядов по Белгородской области и несколько взрывных устройств сбросили с беспилотников. Об этом рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

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