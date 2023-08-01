В Сарове с рабочим визитом побывал хоккеист-легенда Вячеслав Фетисов

Фото: пресс-служба ВООП

Поездка оказалась насыщенной. Важно было не только встретиться с руководством города, принять участие в совещании, но и осмотреть спортивные объекты, что для двукратного чемпиона мира особенно занимательно, учитывая, сколько сил вкладывает Вячеслав Фетисов в поддержку детского спорта. А еще нынешнему руководителю старейшей в стране природоохранной организации (в следующем году ВООП отметит 100 лет) Фетисову удалось оценить Саров и с точки зрения экологии. Впрочем, обо всем по порядку.

Итак, 28 июля председатель ВООП Вячеслав Фетисов принял участие в стратегической сессии, где вместе с руководством города, Ядерного центра и НЦФМ, молодежью, волонтерскими объединениями, предпринимателями, педагогами и медиками обсудил перспективы развития Сарова. Помимо этого в центре внимания оказались вопросы федерального уровня - это перспективы развития городов закрытых административно-территориальных образований (ЗАТО).

- В дискуссии участвовали и председатель ассоциации содействия гражданам ЗАТО Министерства обороны России, а также главы других ЗАТО Росатома, - отмечает пресс-служба ВООП.

По окончании мероприятия Вячеслав Фетисов отправился на стадион «Икар». Там он принял участие в инклюзивном мастер-классе и акции по посадке деревьев под эгидой Всероссийского общества охраны природы и Российского движения детей и молодёжи «Движение первых», а также встретился со спортивной общественностью.

- Я вырос в команде, в команде состоялся, - обратился к участникам Фетисов. - Я благодарен судьбе, что эти принципы, которые закладывались в нас с детства, помогли мне играть в хоккей, стать неплохим тренером. Также я был федеральным министром почти 7 лет, создавал систему развития спорта в стране. Понимаю, как важно вкладываться в перспективы.

В закрытых городах, уверен Вячеслав Фетисов, необходимо обеспечить инфраструктуру и создавать для этого специальную программу развития территорий.

- Надеюсь, что мы совместными усилиями сумеем добиться того, чтобы социальная инфраструктура в закрытых городах была лучше, чем где бы то ни было, - подчеркнул он. - Не нужно приравнивать сегодня эти муниципалитеты ко всему остальному, а наоборот, необходимо развивать их на другом уровне.