Певицу Монеточку* повторно оштрафовали за отсутствие маркировки иноагента

Певицу Монеточку* повторно оштрафовали за отстутствие маркировки иноагента. Фото: соцсети

Певица Монеточка* (Елизавета Гырдымова*) оштрафована на 30 тысяч рублей за повторное нарушение правил обозначения деятельности иноагента. Об этом сообщили в Басманном суде Москвы, пишет ТАСС.

По информации суда, Гырдымова* признана виновной за распространение материалов в интернете без указания деятельности иноагента. Монеточка* не ставила маркировки иноагента на постах в соцсетях

"Гырдымова Е. А*. признана виновной по статье о Производстве материалов и их распространении иностранным агентом с использованием Интернета без указания на то, что эти материалы произведены, распространены иностранным агентом либо касаются деятельности иностранного агента. Ей назначен штраф в размере 30 тыс. рублей", - заявили в суде.

В июне певица уже была оштрафована по данной статье.

Ранее суд в Петербурге оштрафовал рэпера Oxxxymiron* (Мирон Федоров*) на 40 тысяч рублей за пост в социальной сети "ВКонтакте". На нем не было пометки иноагента.

* физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом