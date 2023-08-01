Состояние выросло на миллиарды: как изменилось положение богатейших бизнесменов России с начала 2023 года

25 россиянина входят в топ-500 богатейших людей мира по данным BBI Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Совокупное состояние богатейших российских миллиардеров с начала 2023 года увеличилось на 32 миллиарда долларов. Об этом свидетельствуют данные "Индекса миллиардеров" (Bloomberg Billionaires Index), опубликованные агентством Bloomberg.

Так, лидером рейтинга по показателям общей прибыли в России с начала года стал основатель "Лукойла" Вагит Алекперов. Его состояние выросло на 5,9 миллиардов и теперь составляет 21,3 миллиарда долларов.

Далее в списке располагается основной акционер Новолипецкого металлургического комбината Владимир Лисин, чье состояние увеличилось на 4,98 млрд до 24,8 млрд.

Звание самого богатого россиянина сохраняет за собой президент "Норникеля" Владимир Потанин. Его состояние выросло на 1,23 млрд и теперь равняется 29,8 млрд (51 место из 500 в списке богатейших людей планеты - Прим.Ред.).

Что касается общей картины мира, то богатейшим человеком планеты остается Илон Маск, чье состояние выросло на 105 млрд долларов и равно 242 миллиардам. Вторым в рейтинге идет владелец LVMH Бернар Арно (198 млрд), третьим - основатель Amazon Джефф Безос (157 млрд).

Напомним, Bloomberg Billionaires Index включает в себя сведения о состоянии 500 богатейших людей планеты, данные которых рассчитываются на основе стоимости акций компаний.