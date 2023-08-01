Губернатор Развожаев: в Севастополе сбит беспилотник, произошел подрыв Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Севастополе, в районе Кара-Кобы, сбит беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Падение устройства вызвало детонацию на земле, после чего загорелись кустарники и трава. Об этом сообщил в своём телеграм-канале губернатор Михаил Развожаев.

«В районе Кара-Кобы по предварительным данным сбит БПЛА. На земле произошел подрыв, загорелась трава и кустарники», - написал губернатор Севастополя.

Развожаев добавил, что на месте уже работают пожарные бригады, возгорание начали тушить. Также глава города призвал жителей не доверять никаким источникам, кроме официальных, и пообещал сообщить детали инцидента позже, после выяснения всех обстоятельств.

Ранее KP.RU сообщил , что 30 июля 2023 года российские военнослужащие пресекли попытку ВСУ нанести удар по Крыму при помощи сразу 25 беспилотников. Все устройства были сбиты или подавлены системами РЭБ.

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