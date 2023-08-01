Суд отказался снять статус иноагента с лидера «Ногу свело!» Максима Покровского* Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Замоскворецкий суд Москвы отказался исключать из списка иностранных агентов лидера рок-группы «Ногу свело!» Максима Покровского*. Об этом сообщило агентство ТАСС, со ссылкой на корреспондента, находившегося в зале суда.

«В удовлетворении исковых требований Покровского отказать», - огласила вердикт судья.

Напомним, Покровский* с самого начала специальной военной операции публично высказывался против, в грубой форме критикуя действия российской армии и власти, а также записав несколько песен с осуждающими текстами. При этом музыкант сбежал в США, где проживает теперь на постоянной основе.

Ранее KP.RU сообщил, что Покровский* находится в розыске в России. В Москве у него осталась квартира, за которую иноагент уже долгое время не платит. Соответственно, набежал долг в 139 тыс. рублей, хотя в США его долги гораздо больше - ипотека за новое жильё Покровского* составляет около 41 млн рублей (539 тыс. долларов).

* - физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента