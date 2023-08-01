Стало известны страны, которые могут попасть в БРИКС Фото: REUTERS

Главными кандидатами на вступление в БРИКС сейчас можно назвать Египет, Венесуэлу и Боливию. Такое мнение выразил политолог Станислав Бышок в беседе с «Лентой.ру».

— Эти три большие страны уже заявили о своем интересе к БРИКС. Их объединяет то, что они незападные и имеют спорную с точки зрения демократичности политическую систему, — подчеркнул эксперт.

При этом президент Боливии Луис Арсе уже официально выразил желание страны присоединиться к БРИКС. При этом руководство страны понимает, что это долгий и сложный процесс, однако все стороны сейчас находятся на правильном пути. Эти слова опубликовали на сайте Пятого канала.

В Кремле также указали на важность расширения БРИКС. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что этот вопрос находится на повестке дня и грядущего саммита в том числе. Эти слова Пескова привели «Известия».