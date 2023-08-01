Мировым ценам на продовольствие предрекли рост Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Цены на продовольствие в мире безусловно будут расти вне зависимости от зерновой сделки и даже несмотря на сложности с утилизацией и перепроизводство. Такое мнение выразил политический аналитик Александр Асафов в беседе с «Лентой.ру».

— Стоимость производства, обработки, логистических процессов, связанных с продовольствием, будет расти и не понизится никогда. Еда будет дорожать, несмотря на то, что иногда наблюдаются перепроизводства, сложности с утилизацией. Есть мировой тренд к удорожанию, — подчеркнул аналитик.

Постепенно в некоторых странах уже начали готовить жителей к повышению цен в разных отраслях. В Британии например готовят к очень сложной зиме из-за вероятного роста цен на энергоносители. Информацию об этом опубликовали на портале Life.ru.

Во Франции уже начали расти цены на овощи и фрукты, несмотря на уже пройденный пик инфляции. Люди уже начали беспокоиться, что некоторые семьи не смогут обеспечивать себя необходимой корзиной продуктов, поэтому Ассоциация сельских семей призывает власти ввести ежемесячные пособия. Об этом рассказали на сайте RT.