Россиянам рассказали о необычном способе экономии на продуктах Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Чтобы как можно экономнее расходовать бюджет на продукты, нужно просто меньше покупать и готовить, чтобы сократить выбрасывание еды. Такой совет дала нутрициолог Елена Свиридова в беседе с «Газетой.Ru».

— Возможно, вы не успеваете расходовать литр молока, и стоит покупать продукцию меньшего объема. Или вы приобретаете килограммами фрукты, и они портятся быстрее, чем вы их съедаете. Часто выкидываете остатки гарниров — готовьте в сковороде поменьше, — подчеркнула эксперт.

При этом культура питания в современном мире — один из наиболее важных навыков для построения здорового рациона. Так например диетолог Наталья Коренева посоветовала воздержаться от жареной и острой пищи, а также от слишком холодной и горячей. Этот совет специалиста привели на сайте телеканала «360».

Для того, чтобы начать свой день правильно, лучше всего употреблять на завтрак яйца к которым можно добавить немного углеводов в виде небольшого кусочка хлеба. Довольно полезен будет и творог с фруктами. Об этом рассказала диетолог Елена Тихомирова, слова которой опубликовали на портале RT.