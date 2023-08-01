Юрист рассказал, можно ли засудить блогера за бесполезные онлайн-курсы Фото: Shutterstock

Далеко не всегда случаи отъема денег в интернете могут квалифицироваться как мошенничество. К этим случаям относятся и различные онлайн-курсы блогеров. Об этом рассказал юрист Ильяс Саидахмедов в беседе с «Газетой.Ru».

— Приобретая онлайн-курс у блогера, гражданин делает свой выбор самостоятельно. Далее может быть два варианта развития событий – если деньги заплачены, а никакой курс гражданину никто не провел, то это – чистое мошенничество, по ст. 159 УК РФ, — подчеркнул специалист.

Ситуация с курсами блогеров в последнее время все чаще обсуждается в России, так например ростовский предприниматель, начавший разоблачать курсы известного «коуча», пропал в Москве. Заниматься своим расследованием он начал после того, как прошел один из курсов и не получил обещанного результата. Об этом рассказали на портале Life.ru.

А для того, чтобы получить действительно качественное и государство регулярно поддерживает школьников и студентов. В Подмосковье например ведут набор желающих на бесплатные курсы по программированию. Записаться на них можно будет на Госуслугах. Об этом рассказали на сайте телеканала «360».