МИД Польши вызвал временного поверенного в делах Белоруссии из-за вертолетов

МИД Польши вызвало временного поверенного в делах Белоруссии из-за вертолетов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В министерстве иностранных дел заявили, что два вертолета из Белоруссии нарушили воздушное пространство государство. Об этом говорится в сообщении дипведомства.

Из-за заявленного нарушения воздушного пространства Польши в МИД страны был вызван поверенный в делах посольства Белоруссии, отметили в министерстве.

Также в МИД выразили "решительный протест" и призвали Белоруссию быстро и подробно объяснить обстоятельства инцидента.

"Польша подчеркнула, что произошедшее расценивается как еще один элемент эскалации напряженности на польско-белорусской границе. Польша ожидает от Белоруссии воздержания от такого рода действий", - заключили в ведомстве.