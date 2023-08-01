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НовостиПолитика1 августа 2023 18:49

МИД Польши вызвал временного поверенного в делах Белоруссии из-за вертолетов

Два белорусских вертолета, как заявляет польское ведомство, "нарушили воздушное пространство страны"
Юлия ВАСИЛЬЕВА
МИД Польши вызвало временного поверенного в делах Белоруссии из-за вертолетов

МИД Польши вызвало временного поверенного в делах Белоруссии из-за вертолетов

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В министерстве иностранных дел заявили, что два вертолета из Белоруссии нарушили воздушное пространство государство. Об этом говорится в сообщении дипведомства.

Из-за заявленного нарушения воздушного пространства Польши в МИД страны был вызван поверенный в делах посольства Белоруссии, отметили в министерстве.

Также в МИД выразили "решительный протест" и призвали Белоруссию быстро и подробно объяснить обстоятельства инцидента.

"Польша подчеркнула, что произошедшее расценивается как еще один элемент эскалации напряженности на польско-белорусской границе. Польша ожидает от Белоруссии воздержания от такого рода действий", - заключили в ведомстве.