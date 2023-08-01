Экономист оценил отказ Центробанка от ведения торгов в валюте

Экономист оценил отказ Центробанка от ведения торгов в валютах Фото: Shutterstock

Если учитывать внутрикорпоративные интересы банков, то отказ ЦБ от насыщения российского финансового рынка валютами дружественных стран — правильное решение. Такое заявление сделал экономист Михаил Беляев в беседе с РИАМО.

— С узкокорпоративной точки зрения это правильное решение, ведь если ограниченно конвертируемой валюты будет на руках много, то станет не совсем понятно, куда ее девать, — подчеркнул эксперт.

Также Центробанк России будет поддерживать разработку требований к хранению денег в индивидуальных банковских сейфах. Регулятор призвал регламентировать правила по наличию охранных систем и лиц, допускаемых к ячейкам. Об этом рассказали «Известия».

Помимо этого с первого августа Банк России начнет проводить новые операции на рынке. Теперь регулятор будет не только покупать и продавать иностранную валюту, но также за счет Фонда национального благосостояния будут продавать юани. Об этом рассказали на портале Life.ru.