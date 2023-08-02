Умер Александр Колкер, советский и российский композитор

Умер советский и российский композитор Александр Колкин. Фото: Алексей ФИЛИППОВ, ИТАР-ТАСС.

Композитор Александр Колкер умер в Санкт-Петербурге во вторник 1 августа на 91-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба Союза композиторов Санкт-Петербурга.

«Уважаемые коллеги и друзья! С прискорбием сообщаем, что 1 августа 2023 года скончался советский и российский композитор, заслуженный деятель искусств РСФСР Александр Наумович Колкер», - такое сообщение Союз композиторов разместил в социальных сетях, уточнив, что о времени и месте прощания с Колкером будет объявлено позднее.

О причинах смерти композитора не сообщается.

Александр Колкер – советский и российский композитор. Он написал музыку к фильмам «Трое в лодке, не считая собаки», «Труффальдино из Бергамо», «Хроника пикирующего бомбардировщика», «Свадьба Кречинского» и другим. Также Колкер – автор песен «Стоят девчонки», «Ночной трамвай», «Карелия». Всего он написал более сотни песен. Песни Колкера исполняли Эдуард Хиль и Муслим Магомаев.

Напомним, в феврале 2022 года композитор стал жертвой нападения. Приезжий с Дальнего Востока нанес ножевое ранение пожилому мужчине в лифте его дома.

Ранее известный советский и российский композитор, заслуженный деятель искусств России, автор музыки и песен ко множеству популярных фильмов Александр Колкер подарил МДТ имени М.М. Бровуна два своих произведения. Одно из них – «Слуга двух господ, или Труффальдино из Бергамо» Карло Гольдони.