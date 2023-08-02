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НовостиОбщество1 августа 2023 21:54

Фестиваль «Земляки» памяти артиста Евдокимова пройдет на Алтае 3-6 августа

Фестивальные мероприятия пройдут на малой родине Евдокимова в селе Верх-Обском
Мария ПАВЛОВА
Фото из архива Светланы Кореловой

Фото из архива Светланы Кореловой

Фестиваль памяти артиста Михаила Евдокимова «Земляки» пройдет на Алтае с 3 по 6 августа. В 2023 году фестиваль состоится уже в 31 раз. Мероприятия пройдут на малой родине Евдокимова, в поселке Верх-Обском.

Мероприятие в Верх-Обском в рамках проекта «Эхо» пройдет 4 августа, в нем примут участие народные артисты Александр Михайлов, Александр Панкратов-Черный, лауреат международных конкурсов певица Анна Аверина и артистка Москонцерта Ольга Кузнецова. 5 августа в Верх-Обском пройдет Гала-концерт фестиваля, в нем выступят народные артисты Александр Буйнов, Александр Маршал, Александр Панкратов-Черный, заслуженный артист Игорь Саруханов. «Комсомолка» публикует полную программу фестиваля им. Евдокимова «Земляки» на Алтае 4-6 августа 2023 здесь.

Народные артисты России З.М.Кириенко, А.В. Панкратов - Черный, автор проекта "Эхо алтайского фестиваля" С. Корелова

Народные артисты России З.М.Кириенко, А.В. Панкратов - Черный, автор проекта "Эхо алтайского фестиваля" С. Корелова

Напомним, фестиваль «Земляки» организовал заслуженный артист России Михаил Евдокимов, а после его трагической гибели в 2005 году организацией мероприятия занялись его друзья. В 2011 году писатель и журналист Светлана Корелова создала проект «Эхо Алтайского фестиваля «Земляки». С тех пор мероприятия, посвященные Евдодкимову, проходят не только в российских городах и весях, но и во многих странах мира.

О том, как земляки Евдокимова по кирпичику собирают храм в Верх-Обском, читайте здесь на KP.RU.