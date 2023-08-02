В Кишиневе мужчина врезался в ворота посольства РФ и попытался скрыться Фото: REUTERS

В Кишиневе водитель врезался на «Мерседесе» в ворота российского посольства и попытался скрыться с места происшествия. Местным сотрудникам правопорядка удалось задержать нарушителя. Об этом рассказали на сайте Генерального инспектората полиции.

— Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что мужчина, управлявший автомобилем «Мерседес», врезался в ворота посольства России в Кишиневе, а затем покинул место аварии, — говорится в публикации.

В ведомстве рассказали, что полиции удалось установить местонахождения автомобиля и догнать его, но водитель отказался останавливать и во время погони протаранил еще несколько автомобилей. Сейчас его доставили в отделение полиции, где с ним проводят следственные мероприятия.

Ранее стало известно, что на МКАД автомобиль врезался в остановившийся транспорт для проведения дорожных работ, в результате чего пострадали три человека.