В испанском Вальядолиде женщина погибла в результате взрыва газа в жилом доме Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В испанском городе Вальядолид произошел взрыв газа в жилом доме в результате которого погибла женщина. Еще 14 человек пострадали, а 10 из них — госпитализированы. Об этом рассказали в службе экстренной помощи региона.

По имеющейся информации, взрыв произошел поздним вечером первого августа, а после этого начался пожар, охвативший все четырехэтажно здание. Правоохранительные органы Испании рекомендуют местным жителям не посещать место происшествия.

Эта мера необходима для беспрепятственной работы медиков и спасателей. Для жителей привезли палатки, одеяла, осветительные приборы и генератор. Полиция занимается расследованием инцидента.

Ранее в Нижегородской области мужчина и женщина погибли в двух сгоревших домах. По предварительной информации, причиной возгарания мог быть поджог. Правоохранительные органы расследуют происшествие, чтобы восстановить картину происшествия.