Беломорский музейный комплекс пополнят уникальные исторические объекты

Фото: gov.karelia.ru

Возможности расширения музейного комплекса обсудили Секретарь Совета Безопасности Российской Федерации Николай Патрушев, полпред Президента России в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан и Глава республики Артур Парфенчиков.

Артур Парфенчиков отметил, что Музей Карельского фронта популярен у жителей и гостей Карелии. За год экспозицию посетили более 21 тысячи человек. Проведены несколько сотен экскурсий и других мероприятий. Вскоре музейный комплекс дополнится еще двумя объектами – бункерами времен Великой Отечественной войны, расположенными рядом со зданием музея.

Научный сотрудник музея Карельского фронта Евгений Мироничев пояснил, что после реставрации помещений посетители музея смогут увидеть, как выглядели реальные подземные укрытия для защиты от фашистских авианалетов. Внутри бункеров предполагается воссоздать антураж настоящего командного пункта. Для этого используют подлинные материалы, которые связаны с реальной историей беломорского укрепрайона.

Фото: gov.karelia.ru

Руководитель республики отметил, что расширение музея будет способствовать развитию его экспозиции и повысит интерес к ней со стороны посетителей.

– Восстановленные бункеры войдут в комплекс музея Карельского фронта и станут достойным дополнением. Аналогов им в России, кроме Мурманской области, нет. Музей наполнится уникальными экспонатами, и новые страницы истории будут раскрыты для жителей и гостей Карелии, – добавил Артур Парфенчиков.

Николай Патрушев поддержал новшество.

- Впечатлен широтой музейной экспозиции, подробно рассказывающей потомкам о бессмертном подвиге защитников нашей Родины. Уверен, музей станет одним из важнейших мест духовно-нравственного и военно-патриотического воспитания молодого поколения, а также центром просветительской работы и поисковой деятельности, послужит делу сохранения исторической правды, - написал Секретарь Совбеза России в книге почетных посетителей музея.

КСТАТИ

Музей Карельского фронта в Беломорске открыт три года назад в историческом здании. Именно в нем действовал штаб Карельского фронта. Решение об открытии музея принято в рамках работы Государственной комиссии по подготовке к празднованию в 2020 году 100-летия образования Республики Карелия под председательством Николая Патрушева и при поддержке Президента России Владимира Путина.