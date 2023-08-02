Полиция перекрыла шоссе в Уфе из-за мужчины с гранатой Фото: Михаил ФРОЛОВ

Утром в среду, 2 августа, сотрудники правоохранительных органов перекрыли Нагаевское шоссе, а также выезд деревни Карпово, которая расположена поблизости. Как сообщается, на дороге, около местной автозаправки, находится мужчина с предметом, который похож на гранату.

На месте происшествия на данный момент находятся сотрудники правоохранительных органов в бронежилетах, а также другие экстренные службы, среди которых скорая помощь и МЧС. Как передает «КП- Уфа», пока неизвестно, что именно там происходит.

«Нагаевскую трассу перекрыли. ДПС в каске с бронёй стоят, машина МЧС, скорой помощи, ППС и ДПС ещё в ту сторону проехали. До этого микроавтобус МВД по всему Кузнецовскому Затону пролетел на мигалках», - заявили очевидцы.

Напомним, в конце июля этого года мужчина взорвал гранату из-за ссоры во время застолья в деревне около города Ступино в Московской области. В результате происшествия было госпитализировано четыре человека, а взрывавший гранату погиб на месте.