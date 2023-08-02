«Она будет другой»: Дарья Сагалова рассказала о новом образе Светы Букиной в сериале Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Уже скоро на экраны телевизоров вернется культовый сериал «Счастливы вместе», но завеса тайны над новыми образами героев уже начинает понемногу открываться поклонникам. Исполнительница роли Светы Букиной актриса Дарья Сагалова рассказала об изменениях своей героини.

— Это как раз мое опасение, что новая Светка может не понравиться зрителю. Она будет совсем другая, как бы ни старалась я сыграть ее прежней. Но это никому и не нужно, чтобы Света была той прежней, — рассказала Сагалова.

Сложности старого образа по мнению актрисы состоят в том, что ей будет трудно играть столь наивную девушку. При этом Сагалова пока не уверена, что смена образа Светы — правильное решение. Помимо этого, в перерождении сериала не будет соседей семьи Букиных — Лены и Толика, что по мнению Дарьи может не создать нужной атмосферы.

Несмотря на множество своих опасений, Дарья Сагалова призвала поклонников сериала дождаться премьеры, поскольку только конечный результат покажет, получилось ли у них дать зрителю те самые эмоции.

Напомним, что ранее стало известно о возвращении сериала «Счастливы вместе» на экраны. Точная дата выхода пока держится в секрете, а съемкой занимается «Компания братьев Андреасян».