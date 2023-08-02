Суд назначил членам банды Гагиева от 12 лет до пожизненного заключения Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Второй западный окружной военный суд в Москве в среду, 2 августа, вынес приговор 12 членам крупнейшей в России преступной группировки, главарем которой был Аслан Гагиев, известный как Джако.

Как установили следователи, в период с 2004 года по 2014 год участники группировки совершили 37 убийств в Северной Осетии, Москве и Подмосковье, а также покушения на убийства четырех человек, среди которых были полицейских. Кроме того, было похищено два человека.

Десять участников банды к лишению свободы на срок от 12 до 20 лет. «Еще двоих - к пожизненному лишению свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима», - сказано в заявлении Генпрокуратуры.

Подсудимых обвиняют в участии в преступном сообществе, убийстве, покушение на убийство, похищение человека, посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа, а также в незаконном обороте оружия и боеприпасов.

Напомним, ранее приговоры получили более 20 участников этой преступной группировки.