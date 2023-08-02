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НовостиПроисшествия2 августа 2023 11:48

Суд назначил членам банды Гагиева от 12 лет до пожизненного заключения

В период с 2004 по 2014 год участники ОПГ совершили 37 убийств
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Суд назначил членам банды Гагиева от 12 лет до пожизненного заключения

Суд назначил членам банды Гагиева от 12 лет до пожизненного заключения

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Второй западный окружной военный суд в Москве в среду, 2 августа, вынес приговор 12 членам крупнейшей в России преступной группировки, главарем которой был Аслан Гагиев, известный как Джако.

Как установили следователи, в период с 2004 года по 2014 год участники группировки совершили 37 убийств в Северной Осетии, Москве и Подмосковье, а также покушения на убийства четырех человек, среди которых были полицейских. Кроме того, было похищено два человека.

Десять участников банды к лишению свободы на срок от 12 до 20 лет. «Еще двоих - к пожизненному лишению свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима», - сказано в заявлении Генпрокуратуры.

Подсудимых обвиняют в участии в преступном сообществе, убийстве, покушение на убийство, похищение человека, посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа, а также в незаконном обороте оружия и боеприпасов.

Напомним, ранее приговоры получили более 20 участников этой преступной группировки.