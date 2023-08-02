Врач рассказала о самых опасных для позвоночника профессиях

От болезней спины поможет гимнастика Фото: Оксана ЗУЙКО

Не грузчики, а госслужащие и мастера маникюра попали в группу риска профессий, представители которых чаще других страдают от болей в спине. Проблемы с позвоночником вызывает необходимость подолгу сидеть на одном месте, рассказала член Европейской медицинской ассоциации Наталья Соколова «Газете.Ru».

«Самые очевидно опасные для позвоночника профессии – те, которые связаны с постоянным нахождением в статичном напряжении. Часто от заболеваний позвоночника страдают преподаватели, стоматологи, хирурги, косметологи», - рассказала Соколова.

Врач уточнила, что также проблемы со спиной могут быть мастеров маникюра, массажистов - из-за длительного напряжения у этих специалистов появляются мышечные зажимы. Как следствие - ухудшается осанка, проходит набор веса и даже могут начаться проблемы с гормонами.

Особое внимание своему здоровью стоит уделить тем, кто большую часть дня проводит сидя: это бухгалтеры, госслужащие, банковские работники.

По данным медиков, помочь в борьбе с болезнями позвоночника может физическая активность. Врач-терапевт Валерия Сапрынская рассказала RT, что физическую активность нужно выбирать индивидуально, исходя из возраста, состояния здоровья и наличия противопоказаний. Например, лицам с заболеванием позвоночника стоит выбирать плавание.

Ранее телеканал «360» рассказал об исследовании, согласно которому, сидение на полу может продлить жизнь. Так, способность вставать с пола улучшает баланс и координацию, а, кроме того, укрепляет позвоночник и выпрямляет осанку.