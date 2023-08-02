Экс-советник Пентагона Макгрегор заявил о разгроме Киева несмотря на помощь Запада Фото: Александр КОЦ

Экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор считает, что опосредованный конфликт США с Россией превратил земли Киева в кладбище. Об этом пишет The American Conservative.

По информации эксперта, Украина разгромлена, несмотря на огромную помощь со стороны стран Запада.

"Несмотря на беспрецедентные вливания в ВСУ современного оружия, денег, иностранных боевиков и ключевых разведданных, — марионетка Вашингтона разгромлена", - заявил Макгрегор.

Кроме того, по его словам, больницы на Украине заполнены раненными солдатами, а на передовой множество трупов военных ВСУ. Макгрегор уверен, что Вашингтон зря недооценивал Путина. Выходом является заключение мира с Москвой, заключил эксперт.

Ранее издание New York Times также писало, что российские бойцы инновационным способом расположили мины в зоне спецоперации, что позволило разгромить украинскую бронетехнику.