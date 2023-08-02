Путин вручил в Кремле госнаграды героям СВО и выдающимся россиянам, фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

2 августа 2023 года в Екатерининском зале Кремля состоялась церемония вручения государственных наград героям специальной военной операции и выдающимся россиянам. Награды вручал лично президент Российской Федерации Владимир Путин.

Капитан Роман Воробьев и полковник Денис Иванов получили звание Героя России посмертно. Алексей Афанасьев, Данияр Джартанов, Тимур Курилкин, Олег Ликонцев, Ирек Магасумов, Жумагельды Нурахметов, Сергей Пятин, Иван Редкокашин, Сергей Рябов, Алексей Хименков получили Звёзды Героев РФ. Инал Гериев, Алексей Кайгородов, Сергей Мерзеликин, Сергей Кулагин, Дмитрий Макаров, Эльдар Сайфутдинов, Глеб Михайлов, Валерий Хертухев, Шахин Рафик оглы Шарифзада, Анастасия Елсукова были награждены Орденами Мужества.

Дмитрий Фирсин и Денис Хайло награждены медалями «За отвагу», Тимур Мирзоходжаев и Виктор Прядкин - медалями «За храбрость» II степени.

Также награды и почётные звания были присуждены нескольким выдающимся гражданам:

Народный артист РСФСР Владимир Винокур получил Орден «За заслуги перед отечеством» I степени; лидер партии «Справедливая Россия - патриоты - за правду» Сергей Миронов - Орден «За заслуги перед отечеством» II степени; замначальника управления ФГБУ Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтом им. Гагарина Антон Шкаплеров - Орден Гагарина; президент Регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата Кадырова, мать главы Чечни Аймани Кадырова - Орден Почета.

Ранее KP.RU опубликовал трансляцию из Екатерининского зала Кремля, где Путин вручал госнаграды 2 августа 2023 года.