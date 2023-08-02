Пять человек разбились в аварии с двумя иномарками в Ростовской области

Один человек погиб, четверо получили травмы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области смертельное ДТП унесло жизнь одного человека, а еще четверо отправились на больничные койки. Об этом сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на отдел пропаганды Управления ГИБДД по донскому региону.

Авария произошла на автодороге «Ростов — Семикаракорск — Волгодонск», когда 27-летний водитель Volkswagen Polo, по предварительным данным, пошел на обгон и столкнулся с Kia Sportage под управлением 30-летнего водителя.

В результате ДТП пассажир Volkswagen Polo скончался на месте происшествия. Еще четверо пострадали — это парень за рулем и пассажирка «Фольксвагена», а также водитель Kia Sportage и ее 11-летняя дочка. Все четверо с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу для оказания медицинской помощи.

В настоящее время полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего. Личность и возраст погибшего мужчины пока установить не удалось.