СК России возбудил против блогера Михаила Светова* дело о реабилитации нацизма Фото: Владимир Андреев/ТАСС

Следственный комитет России возбудил в отношении лидера общественно-политической организации «Гражданское общество» и активиста Либертарианской партии Михаила Светова* уголовное дело о реабилитации нацизма.

Как передает ТАСС со ссылкой на представителя правоохранительных органов, основанием для возбуждения дела стало публичное исполнение блогером песни, в которой лидер ОУН-УПА** Степан Бандера представлен в положительном свете. Уточняется, что Светов* показал видеоролик с исполнением песни в закрытом чате либертарианцев в соцсети, после чего другие участники переписки выложили ее в публичный доступ.

Напомним, в июне этого года дело о реабилитации нацизма возбудили в отношении бывшего преподавателя Санкт-Петербургского государственного университета Михаила Белоусова.

*Лицо, признанное в России иностранным агентом

**Запрещенная в России организация