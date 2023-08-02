Безработица в России обновила исторический минимум и составила 3,1% Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В России в июне 2023 года уровень безработицы обновил исторический минимум. Показатель за июнь составляет 3,1%, говорится в докладе Росстата.

Согласно документу, в июне 2023 года безработными были 2,4 миллиона человек от 15 лет и старше. Уровень безработицы составил 3,1% без исключения сезонного фактора, отмечается в докладе.

В мае 2023 года также был зафиксирован минимальный уровень безработицы в России. Он составлял 3,2%. Общая численность людей без работы в мае составляла 2,406 млн, а в июне этот показатель упал до 2,351 миллиона человек.

Ранее глава Министерства труда РФ Антон Котяков прогнозировал, что в ближайшие полтора года в России будет низкий уровень безработицы. По его словам, ситуация на рынке максимально стабильная на данный момент.