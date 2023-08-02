Врач рассказал, как проще переносить жару Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Чтобы проще переносить сильную жару и не получить тепловой удар стоит отказаться от пива и сладких газированных напитков, а также пить достаточное количество воды. Этим поделился терапевт Ярослав Ашихмин в беседе с «Лентой.ру».

Также специалист посоветовал носить просторную одежду, головные уборы и солнцезащитные очки. Помимо этого, можно использовать крем от загара.

Врач Дмитрий Ким подчеркнул, что употребление алкоголя летом может стать причиной расширения сосудов и повышения артериального давления. Чтобы спастись от жары, он посоветовал принимать прохладный душ и чаще проводить влажную уборку дома. Эти советы специалиста опубликовали на сайте телеканала «360».

Так, например, жителям Москвы стоит приготовиться к возвращению настоящей летней жары уже на следующей неделе. На сайте телеканала ОТР рассказали, что в выходные в столице России будет прохладная погода с дождем, а вот после нее москвичей ожидает жара.