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НовостиВ мире2 августа 2023 17:48

Политолог Журавлев: Польша намерена ослабить поддержку Украины

Специально для этого Варшава открыто говорит об ухудшении отношений с Киевом
Роман ПОЛОСИКОВ
Политолог Журавлев: Польша намерена ослабить поддержку Украины

Политолог Журавлев: Польша намерена ослабить поддержку Украины

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Открыто высказавшись об ухудшении отношений с Украиной, Польша может значительно ослабить и политическую поддержку Киева. Такое мнение выразил политолог Дмитрий Журавлев в беседе с «Лентой.ру».

— Отношения народов Польши и Украины всегда были достаточно плохими, люди так и не простили украинцам антипольских действий, — подчеркнул эксперт.

При этом поляки уже тоже начали говорить, что проукраинская позиция руководства загнала страну в тупик. Многие недовольны тем, что Киев постоянно говорит о «борьбе за свободный мир» и намекает, что от украинцев зависит «существование» Польши. Об этом рассказали на портале RT.

Стоит напомнить, что ранее в Министерстве иностранных дел Польши заявили, что из-за высказываний некоторых представителей украинских властей, отношения между странами заметно ухудшились. Он отметил, что никто не хочет больше скрывать напряженность от поведения украинских политиков. Эти слова польского дипломата Павла Яблоньского опубликовали на сайте Пятого канала.