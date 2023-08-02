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НовостиЗдоровье2 августа 2023 18:22

Гастроэнтеролог Агринская посоветовала не глотать воду в душе в другой стране

В путешествиях лучше использовать кипяченую или бутилированную воду даже для чистки зубов
Роман ПОЛОСИКОВ
Гастроэнтеролог Агринская посоветовала не глотать воду в душе в другой стране

Гастроэнтеролог Агринская посоветовала не глотать воду в душе в другой стране

Фото: Shutterstock

Чаще всего диарея путешественника может развиться у туристов в странах Ближнего Востока, Центральной и Южной Америки, Африки и Азии. Избежать этого можно соблюдая ряд определенных правил. Об этом рассказала врач-гастроэнтеролог Ольга Агринская в беседе с «Газетой.Ru».

— Рекомендуется использовать бутилированную или кипяченую воду, в том числе для чистки зубов и приготовления льда. Не стоит пить свежевыжатые соки в неизвестных местах и напитки со льдом, а при купании в любом водоеме и даже в душе нужно стараться не глотать воду, — посоветовала Агринская.

При этом диарея может быть разной и иногда она — один из симптомов бокавируса у ребенка. Расстройства кишечника бывают не часто, но родителям стоит обращать на это внимание. Стоит понимать, что для новорожденных бокавирус совсем не опасен. Об этом рассказала биолог Альберт Ризванов, слова которого привели «Известия».

В целом же различные инфекции, вирусы и бактерии могут поджидать не только на отдыхе и в путешествие, но и в обычной жизни. Так например на сайте телеканала ОТР рассказали, что если покупать дыню, которую уже разрезали, есть шанс получить проблемы со здоровьем. Мякоть дыни может быть благоприятной средой для размножения бактерий.