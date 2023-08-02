Песков заявил, что Россия не хочет жить по правилам Запада Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что страны коллективного Запада не желают придерживаться международного права, а стремятся устанавливать свои правила. Россия и многие государства не хотят жить по данным установкам.

По словам Пескова, попирание международного права происходит постоянно. Многие страны, в том числе и Россия, не хотят жить по таким правилам.

"Именно поэтому происходит такая ломка, нужно нам больше тяготеть к международному праву. Здесь все, что делаем мы, полностью зиждется на международном праве. Мы неоднократно аргументировали и отстаивали нашу точку зрения и будем это делать дальше", - отметил Песков.

Кроме того, Дмитрий Песков заявил, что главы России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в ближайшее время определят сроки и место своей встречи.