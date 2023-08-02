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НовостиОбщество2 августа 2023 18:56

Юрист Иванов: запрет выезда за границу для банкротов — миф

Выезжать за рубеж почти всегда можно даже в процессе банкротства
Роман ПОЛОСИКОВ
Юрист развеял мифы о банкротстве

Юрист развеял мифы о банкротстве

Фото: Shutterstock

Многие люди боятся списывать неподъемные долги перед МФО, банками и другими кредиторами при помощи механизма банкротства, поскольку вокруг этой процедуры есть масса мифов. Один из таких — запрет выезда за границу, однако это совсем не соответствует действительности. Об этом рассказал юрист Егор Иванов в беседе с «Газетой.Ru».

— Банкротство связывают с ограничением на выезд за границу. Выезжать за рубеж почти всегда можно даже в процессе банкротства, тем более — после его завершения, — подчеркнул специалист.

При этом банкротство — единственный законный способ списания кредита. Если у человека есть неоплаченный долг, сотрудники кредитной организации начинают писать и звонить, а уже позже обращаются к судебным приставам. В случае, если у заемщика нечем платить по счетам, дело могут передать в суд, а банкротство может стать выходом из ситуации. Об этом рассказали на портале RT.

Тем же, кто планирует брать кредит в данный момент, стоит знать некоторые нюансы. Если человек хочет закрыть свой кредит досрочно, а затем брать новый, то стоит хорошо подумать. Из-за повышения ключевой ставки новый кредит придется брать под более высокий процент. Об этом рассказали на сайте Life.ru.