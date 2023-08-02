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НовостиПолитика2 августа 2023 19:08

Российские войска уничтожили наемников, поднявших флаг Польши на позициях ВСУ

Бойцы ВС РФ внимательно отслеживают активность противника
Юлия ВАСИЛЬЕВА
Российские войска уничтожили наемников, поднявших флаг Польши на позиции ВСУ

Российские войска уничтожили наемников, поднявших флаг Польши на позиции ВСУ

Фото: Александр КОЦ

Российская артиллерия ликвидировала украинскую позицию на правом берегу Днепра в Херсонской области. Там наемники из Польши пытались поднять флаг своей страны, рассказал командир подразделения РИА Новости.

По его данным, напротив его подразделения размещаются и наемники из Польши. Однажды они выставили свои флаги на позиции, однако российские артиллеристы сработали быстро.

Бойцы ВС РФ открыли пулеметный огонь по позициям через реку, когда в их блиндаже были журналисты. Как рассказал командир, особое внимание уделяется наблюдательным постам.

"Мы уже давно здесь, окопаны, все замаскировано, постоянно меняются позиции, операторы БПЛА по всему нашему направлению отслеживают передвижение противника", - отметил военный.

Кроме того, 2 августа Вооруженные силы Украины попытались атаковать корабль Военно-морских сил России в Черном море, применив беспилотный катер. Российские войска вовремя обнаружили и уничтожили объект.