Российские войска уничтожили наемников, поднявших флаг Польши на позиции ВСУ Фото: Александр КОЦ

Российская артиллерия ликвидировала украинскую позицию на правом берегу Днепра в Херсонской области. Там наемники из Польши пытались поднять флаг своей страны, рассказал командир подразделения РИА Новости.

По его данным, напротив его подразделения размещаются и наемники из Польши. Однажды они выставили свои флаги на позиции, однако российские артиллеристы сработали быстро.

Бойцы ВС РФ открыли пулеметный огонь по позициям через реку, когда в их блиндаже были журналисты. Как рассказал командир, особое внимание уделяется наблюдательным постам.

"Мы уже давно здесь, окопаны, все замаскировано, постоянно меняются позиции, операторы БПЛА по всему нашему направлению отслеживают передвижение противника", - отметил военный.

Кроме того, 2 августа Вооруженные силы Украины попытались атаковать корабль Военно-морских сил России в Черном море, применив беспилотный катер. Российские войска вовремя обнаружили и уничтожили объект.