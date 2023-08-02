Эксперт по инвестициям Зельцер: падение рубля к евро и доллару будет очень скоротечным Фото: Shutterstock

Несмотря на растущий курс евро и доллара на Московской бирже, рубль может восстановить свои позиции уже в августе. Нынешнее падение будет предельно скоротечным. Об этом рассказал эксперт по фондовому рынку Михаил Зельцер в беседе с РИАМО.

— Оценки не меняем: ожидания на август по-прежнему сводятся к восстановлению рубля и падению доллара ниже 90, а евро под 100, — подчеркнул Зельцер.

Глава Минфина Антон Силуанов объяснил ослабление рубля изменением торгового баланса, а также сезоном отпусков. Именно во время отпусков спрос на валюты растет, поскольку люди покупают ее для путешествий за границу. Эти слова министра опубликовали на сайте телеканала «360».

Помимо окончания сезона отпусков, на российскую национальную валюту положительно повлиять сможет и рост цены на нефть. Эксперты считают, что это может произойти уже в ближайшее время. Об этом рассказали на портале RT.