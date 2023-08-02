Диетолог рассказала о пользе чайного гриба Фото: Евгения ГУСЕВА

Чайный гриб можно назвать уникальной кладезью полезных витаминов и микроэлементов, однако не стоит наделять его «волшебными свойствами». Такое заявление сделала диетолог Анастасия Тараско в беседе с изданием «Подмосковье сегодня».

— Свойства и качество конкретного напитка очень сильно зависят от содержания сахара в нем, а неправильно приготовленный чайный гриб может быть даже вредным, — подчеркнула Тараско.

Она также добавила, что чайный гриб люди начали употреблять еще в древние времена, поскольку он оказывает благотворное влияние на микрофлору кишечника. При этом чудотворными свойствами наделять его точно не стоит, поскольку необходимые исследования попросту не проводились.

Диетолог отметила, что чайный гриб полезен в адекватных дозировках, а людям, говорящим о его способности лечить диабет или рак, доверять точно не стоит.

Ранее KP.RU рассказывал, что чайный гриб может помогать снизить сахар у диабетиков, однако его польза сопоставима с любыми ферментированными напитками и даже с квашеной капустой.